«Самостоятельно оценить сложившуюся обстановку»: Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

В адресованном главе МО письме бизнесмен напомнил, что в настоящее время «оркестр» освободил свыше 95% площади города. Фланги «музыкантов» прикрывают регулярные войска, добавил Пригожин, подчеркнув, что бойцам ВС РФ не удалось отразить ряд успешных контратак противника.