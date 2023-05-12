«Самостоятельно оценить сложившуюся обстановку»: Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу. Он предложил военачальнику лично посетить территорию Бахмута (Артемовска) для оценки обстановки.
В адресованном главе МО письме бизнесмен напомнил, что в настоящее время «оркестр» освободил свыше 95% площади города. Фланги «музыкантов» прикрывают регулярные войска, добавил Пригожин, подчеркнув, что бойцам ВС РФ не удалось отразить ряд успешных контратак противника.
«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию населенного пункта Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — предложил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин сообщал, что бойцы «оркестра» продолжают освобождать Бахмут от подразделений ВСУ, несмотря на трудности. Под контролем противника остается лишь 2,18 квадратных километра.