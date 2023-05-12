Вышел первый трейлер спин-оффа американского сериала «Ходячие мертвецы»

В трейлере «Ходячих мертвецов» раскрывается завязка сериала. Все начинается с Мэгги, которая отправляется на поиски похищенного сына. На своем пути он встречает Нигана, который присоединяется к ней. В постапокалиптическом Манхэттене они вместе встречают на пути преграды — воинственную и агрессивную группировку, которая построила на острове свой луна-парк с блэк-джеком и другими приятностями.