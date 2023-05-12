Вышел первый трейлер спин-оффа американского сериала «Ходячие мертвецы»

Недавно канал AMC выложил официальный трейлер нового спин-оффа американского сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город». Видеоролик можно увидеть на хостинге YouTube.
Главные роли в четвертом спин-оффе американского телевизионного сериала сыграли Джеффри Морган и Лорен Коэн. Премьера состоится 18 июня 2023 года.
Всего сериал имеет шесть эпизодов. Процесс съемок проходил с июля по октябрь 2022 года.
В трейлере «Ходячих мертвецов» раскрывается завязка сериала. Все начинается с Мэгги, которая отправляется на поиски похищенного сына. На своем пути он встречает Нигана, который присоединяется к ней. В постапокалиптическом Манхэттене они вместе встречают на пути преграды — воинственную и агрессивную группировку, которая построила на острове свой луна-парк с блэк-джеком и другими приятностями.
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