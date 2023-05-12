«Я сижу в одном окопе с этим человеком»: Юрий Бардаш об артисте SHAMAN

Продюсер, хореограф и певец Юрий Бардаш рассказал о своем отношении к российскому певцу SHAMAN. В интервью YouTube-канала Metametrica он заявил, что находится «в одном окопе» с певцом-патриотом.
«Меня вообще не интересует почему. Главное, что у него получилось. Все остальное меня вообще не волнует. Меня волнует почему рядом не появилось еще десять SHAMANов», — ответил продюсер на просьбу интервьюера разобрать творчество певца «по косточкам».
Бардаш поделился мыслью, что артистов, похожих на SHAMAN в России должно быть больше. Он отметил, что ниша, на которой должны выступать в своих жанрах музыканты-патриоты в настоящее время пустует.
Ранее Бардаш высказал свой прогноз возможных результатов украинского конфликта. Продюсер не сомневается в победе ВС России.