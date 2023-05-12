Водителя автомобиля «Лада» госпитализировали после ДТП со школьным автобусом

Утром 12 мая на 311-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль «Лада». Об этом сообщает ГИБДД по региону.
По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса при развороте не пропустил «Ладу» и врезался в авто. В автобусе находились 24 ребенка, все были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших среди них нет.
Водитель легкового автомобиля госпитализирован, его личность устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение на участке не затруднено.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали пять машин в результате прямого столкновения.