Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Как российские фермеры решают проблему дефицита кадров, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Как российские фермеры решают проблему дефицита кадров, расскажут в «Патриоте»

Жесточайший кадровый дефицит в сельском хозяйстве России заставляет агрохолдинги принимать необычные меры. В Подмосковье организуется полный цикл производства программно-аппаратного комплекса робототехнических устройств для фермеров. Роботы уже умеют удалять навоз, ворошить и подталкивать корма животным, а также расчесывать их. По оценкам экспертов, увеличение потребления кормов может поднять продуктивность стада до 70%.

Как российские фермеры решают проблему дефицита кадров? Заработали ли российские фермеры на резком подорожании огурцов и других овощей? Есть ли подвижки в решении проблемы доступа фермерской продукции на полки магазинов? Какой прогноз на агротуризм в этом сезоне – поедут ли горожане убирать урожай? Какие санкционные продукты уже научились делать российские фермеры? Для садоводов Центральной полосы России последствия майских морозов могут обернуться катастрофой? Новые правила для садоводов: разрешили разводить на участках кур, уток, гусей, индюков и кроликов – конкуренция?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Агропак с Михаилом Шкондой» ответит президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

Эфир состоится 12 мая, в пятницу, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
Михаил Шконда аграрии РФ фермеры российские фермеры агропромышленный комплекс агропромышленный сектор дефицит кадров анонс пресс-центра
Военкоры ФАН