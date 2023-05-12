Как российские фермеры решают проблему дефицита кадров, расскажут в «Патриоте»

Жесточайший кадровый дефицит в сельском хозяйстве России заставляет агрохолдинги принимать необычные меры. В Подмосковье организуется полный цикл производства программно-аппаратного комплекса робототехнических устройств для фермеров. Роботы уже умеют удалять навоз, ворошить и подталкивать корма животным, а также расчесывать их. По оценкам экспертов, увеличение потребления кормов может поднять продуктивность стада до 70%.
Как российские фермеры решают проблему дефицита кадров? Заработали ли российские фермеры на резком подорожании огурцов и других овощей? Есть ли подвижки в решении проблемы доступа фермерской продукции на полки магазинов? Какой прогноз на агротуризм в этом сезоне – поедут ли горожане убирать урожай? Какие санкционные продукты уже научились делать российские фермеры? Для садоводов Центральной полосы России последствия майских морозов могут обернуться катастрофой? Новые правила для садоводов: разрешили разводить на участках кур, уток, гусей, индюков и кроликов – конкуренция?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Агропак с Михаилом Шкондой» ответит президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.
Эфир состоится 12 мая, в пятницу, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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