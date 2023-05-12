Сексолог Екатерина Юшкевич предупредила о недопустимости симуляции оргазма

Сексолог Екатерина Юшкевич назвала причины, почему нельзя имитировать оргазм в отношениях или браке.
По словам Юшкевич, многие женщины часто имитируют оргазм по разным причинам, однако результат этой симуляции часто бывает одинаковым. Как правило, представительницы прекрасного пола имитирует оргазм, остается неудовлетворенной, а мужчина не знает этого и думает, что в интимной жизни все хорошо.
По этой причине мужчина не предпринимает попыток что-то изменить и остается собой доволен, несмотря на накапливающуюся неудовлетворенность своей избранницы. Таким образом симуляция оргазма в отношениях может привести к ссорам на почве неудовлетворения сексуальной жизнью, информирует «Клопс».
Ранее сообщалось, что эксперты предупредили россиян о сигналах, которые может посылать организм при сексуальной неудовлетворенности. Не редко сексуальные фантазии могут сигнализировать человеку, что он сексуально не удовлетворен, так как его потребности и возможности не реализуется, а сам он не получает удовольствия в полной мере.