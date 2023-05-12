Сексолог Екатерина Юшкевич предупредила о недопустимости симуляции оргазма

Ранее сообщалось, что эксперты предупредили россиян о сигналах, которые может посылать организм при сексуальной неудовлетворенности. Не редко сексуальные фантазии могут сигнализировать человеку, что он сексуально не удовлетворен, так как его потребности и возможности не реализуется, а сам он не получает удовольствия в полной мере.