Как Польша осталась один на один с Россией, обсудят в медиацентре «Патриот»

Вступление Китая в игру на Украине приближает начало китайско–американского военного столкновения, пишет Myśl Polska. США должны будут полностью сосредоточиться на Пекине, а Польша останется один на один с Россией. И никто ей не поможет.
Варшава разорвала дипломатические отношения с Москвой и фактически находится с ней в состоянии войны, но воевать Польше нечем. Свое оружие она раздала, а на союзников полагаться не стоит. С Германией польские власти рассорились, Франция и Британия не дадут гарантий безопасности.
Чем закончатся попытки Варшавы воссоздать Великую Польшу от моря до моря? Готовы ли поляки воевать с Россией за Украину? Нужна ли Западная Украина Польше? МИД КНР объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на высылку дипломата генконсульства КНР в Торонто? Пекин предостерег ЕС от введения санкций против китайских компаний, сотрудничающих с Россией? Цены на молдавское зерно резко упали после отказа Кишинева запретить экспорт зерна с Украины, при этом ЕС ограничил ввоз украинского зерна? Почему Молдавия ограничит срок пребывания беженцев с Украины 90 днями? За что в Вильнюсе мужчина, завернутый в украинский флаг, облил кетчупом иноагента Шендеровича? Ходят ли прибалты на концерты Шендеровича? Почему уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, говорящие по-русски? Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировались в День Победы – кто готовил? БРИКС обсудит создание единой валюты?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Политические итоги недели» в эфире медиацентра «Патриот» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич.
Брифинг пройдет 12 мая, в пятницу, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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