Как Польша осталась один на один с Россией, обсудят в медиацентре «Патриот»

Чем закончатся попытки Варшавы воссоздать Великую Польшу от моря до моря? Готовы ли поляки воевать с Россией за Украину? Нужна ли Западная Украина Польше? МИД КНР объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на высылку дипломата генконсульства КНР в Торонто? Пекин предостерег ЕС от введения санкций против китайских компаний, сотрудничающих с Россией? Цены на молдавское зерно резко упали после отказа Кишинева запретить экспорт зерна с Украины, при этом ЕС ограничил ввоз украинского зерна? Почему Молдавия ограничит срок пребывания беженцев с Украины 90 днями? За что в Вильнюсе мужчина, завернутый в украинский флаг, облил кетчупом иноагента Шендеровича? Ходят ли прибалты на концерты Шендеровича? Почему уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что жертвами русофобии в ЕС становятся украинцы и прибалты, говорящие по-русски? Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировались в День Победы – кто готовил? БРИКС обсудит создание единой валюты?