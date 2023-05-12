Politico: страны Евросоюза одобрили ужесточение энергетических санкций против России

Страны Евросоюза поддержали ужесточение энергетических санкций в отношении России. Об этом сообщило издание Politico.
«В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», — комментирует ситуацию собеседник медиа-организации.
Как сказал один из дипломатов ЕС, новый пакет ограничений отличается от прежних тем, что «концентрируется на обходе». Рабочий вариант санкционного списка, по данным издания, запрещает судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.
Ранее Евросоюз и G7 обвинили Швейцарию в недостаточной жестокости антироссийских санкций.