Politico: страны Евросоюза одобрили ужесточение энергетических санкций против России

Как сказал один из дипломатов ЕС, новый пакет ограничений отличается от прежних тем, что «концентрируется на обходе». Рабочий вариант санкционного списка, по данным издания, запрещает судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в порты Евросоюза.