Продюсер Юрий Бардаш считает, что после завершения СВО украинцы будут рады освободиться от киевского режима

Продюсер и певец Юрий Бардаш высказал свой прогноз возможных результатов украинского конфликта в интервью YouTube-канала Metametrica.
Продюсер не сомневается в победе ВС России и считает, что тогда и на Украине люди смогут «вздохнуть» спокойно. Он считает, что большая часть украинского населения будет рада такому исходу событий. «Несогласным», по мнению хореографа, стоит переехать в Польшу.
«Все нормальные люди останутся и будут славить Владимира Владимировича (Путина Прим. ред.), будут славить русскую армию. Все будет, только дайте, освободите людей!», — заявил Бардаш.
Певец, который родился и вырос в Алчевске на территории современной ЛНР, уверенно заявляет, что у украинского народа «есть запрос» на освобождение от киевского режима. Он считает, что сейчас страх не позволят людям высказать свою позицию.
Ранее Певец эстрады Олег Газманов высказался об артистах, выступающих против специальной военной операции на Украине.