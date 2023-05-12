Продюсер Юрий Бардаш считает, что после завершения СВО украинцы будут рады освободиться от киевского режима

Продюсер не сомневается в победе ВС России и считает, что тогда и на Украине люди смогут «вздохнуть» спокойно. Он считает, что большая часть украинского населения будет рада такому исходу событий. «Несогласным», по мнению хореографа, стоит переехать в Польшу.