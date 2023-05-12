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«Они воевали не за Россию»: На Украине появилась петиция об отмене указа об учреждении Дня Европы

Общество
«Они воевали не за Россию»: На Украине появилась петиция об отмене указа об учреждении Дня Европы

На официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, которая призывает отменить ранее принятый указ о замене Дня Победы 9-го мая на День Европы.

На данный момент петиция собрала 70 голосов. Многие отмечают, что необходимо вернуть праздник День Победы на территорию Украины в связи с тем, что во время Великой отечественной войны деды и прадеды нынешних жителей страны воевали не за Россию, а за Советский Союз. Поэтому отмена Дня Победы из-за антироссийской политики бессмысленна.

Ранее RT сообщило, что Зеленский подписал указ, согласно которому День Победы на территории Украины официально отменен. Вместо него президент учредил новый праздник – День Европы. По новой концепции этот праздник направлен на то, чтобы объединить украинцев и европейцев, которые принимали участие в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.
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