«Они воевали не за Россию»: На Украине появилась петиция об отмене указа об учреждении Дня Европы

На официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, которая призывает отменить ранее принятый указ о замене Дня Победы 9-го мая на День Европы.
На данный момент петиция собрала 70 голосов. Многие отмечают, что необходимо вернуть праздник День Победы на территорию Украины в связи с тем, что во время Великой отечественной войны деды и прадеды нынешних жителей страны воевали не за Россию, а за Советский Союз. Поэтому отмена Дня Победы из-за антироссийской политики бессмысленна.
Ранее RT сообщило, что Зеленский подписал указ, согласно которому День Победы на территории Украины официально отменен. Вместо него президент учредил новый праздник – День Европы. По новой концепции этот праздник направлен на то, чтобы объединить украинцев и европейцев, которые принимали участие в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.