«Они воевали не за Россию»: На Украине появилась петиция об отмене указа об учреждении Дня Европы

Ранее RT сообщило, что Зеленский подписал указ, согласно которому День Победы на территории Украины официально отменен. Вместо него президент учредил новый праздник – День Европы. По новой концепции этот праздник направлен на то, чтобы объединить украинцев и европейцев, которые принимали участие в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.