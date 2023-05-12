В России предложили увеличить срок лишения прав за пьяную езду на скоростных трассах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил внести изменения в законопроект — увеличить срок лишения прав за пьяное вождение на скоростных трассах. Об этом сообщает RT.
На данный момент за нетрезвое вождение предусматривается наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.
Статья не предусматривает обстоятельства совершения правонарушения. Например, водитель может сесть за руль в пьяном состоянии, чтобы поставить машину во двор. В другом примере — нетрезвый водитель управляет автомобилем на скоростной трассе и создает угрозу смертельного ДТП.
Антон Орлов в обращении просит внести изменения в КоАП РФ, чтобы ужесточить наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей и лишение водительских прав от 3-х до 4-х лет.
Ранее сообщалось, что региональным властям позволят регулировать систему штрафов с платных дорог.