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Новый законопроект Госдумы позволит участникам СВО поступать в вузы без экзаменов

Общество
Новый законопроект Госдумы позволит участникам СВО поступать в вузы без экзаменов

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект о праве зачисления в учебные заведения граждан, участвовавших в СВО, без вступительных испытаний. Соответствующий документ размещен на сайте СОЗД.

Зачислять граждан будут после успешного прохождения собеседования в течение трех лет после увольнения со службы или демобилизации.В парламенте подчеркнули, что принятие документа не требует дополнительных бюджетных средств.

Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО. Они смогут получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям.
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