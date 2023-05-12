Новый законопроект Госдумы позволит участникам СВО поступать в вузы без экзаменов

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект о праве зачисления в учебные заведения граждан, участвовавших в СВО, без вступительных испытаний. Соответствующий документ размещен на сайте СОЗД.
Зачислять граждан будут после успешного прохождения собеседования в течение трех лет после увольнения со службы или демобилизации.В парламенте подчеркнули, что принятие документа не требует дополнительных бюджетных средств.
Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении участников СВО. Они смогут получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям.