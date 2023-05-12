Экономист Мария Луценко рассказала о том, как многие блогеры уклонялись от налогов

Экономист Мария Луценко рассказала, каким способом блогеры, обманывающие государство, не платили налоги. Эти суммы превышали миллионы рублей. По ее словам, они делали это с помощью упрощенной системы налогообложения.
По словам Луценко, блогеры, которых обвинили в неуплате налогов, делали это с помощью упрощенной системы налогообложения. Эти предприниматели делили свой бизнес на много маленьких компаний, чтобы государство позволяло им оставаться на данной программе и платить не 20% налогов, а всего 13%. Таким образом они отдавали значительно меньшие суммы, чем должны были, информирует «РИА новости».
Ранее RT сообщало, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала об усиленной работе Федеральной налоговой службы, которая заключается в аресте счетов блогеров, не плативших налоги. По словам Мизулиной, ФНС проверяет всех медийных личностей этой сферы, которые были замечены за неуплату денег и замораживает их счета.