Экономист Мария Луценко рассказала о том, как многие блогеры уклонялись от налогов

По словам Луценко, блогеры, которых обвинили в неуплате налогов, делали это с помощью упрощенной системы налогообложения. Эти предприниматели делили свой бизнес на много маленьких компаний, чтобы государство позволяло им оставаться на данной программе и платить не 20% налогов, а всего 13%. Таким образом они отдавали значительно меньшие суммы, чем должны были, информирует «РИА новости».