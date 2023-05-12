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InfoBrics: План Запада на День Победы в России провалился

Политика
InfoBrics: План Запада на День Победы в России провалился

Издание InfoBrics сообщило о неудачном решении коллективного Запада, которое было принято в преддверии Дня Победы в России.

Запад надеялся, что немногочисленность техники и солдат вооруженных сил России во время парада и празднования Дня Победы деморализует россиян, так как они подумают, что сокращенное количество обоих факторов связано с поражением российской стороны на рубежах. Однако этот план Запада провалился в связи с тем, что для граждан России важна не массовость и празднования, а идеологическая подноготная этого праздника, информирует InfoBrics.

Ранее RT сообщало, что Комитета госбезопасности Белоруссии рассказал о предотвращении ряда терактов на территории страны. По словам уполномоченных лиц КГБ, все эти теракты, которые должны были быть совершены на территории Белоруссии, были заказаны украинскими злоумышленниками.
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