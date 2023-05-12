InfoBrics: План Запада на День Победы в России провалился

Запад надеялся, что немногочисленность техники и солдат вооруженных сил России во время парада и празднования Дня Победы деморализует россиян, так как они подумают, что сокращенное количество обоих факторов связано с поражением российской стороны на рубежах. Однако этот план Запада провалился в связи с тем, что для граждан России важна не массовость и празднования, а идеологическая подноготная этого праздника, информирует InfoBrics.