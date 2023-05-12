Три человека пострадали при пожаре на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве

В Москве на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева произошел пожар. В результате происшествия пострадали три человека. Возгорание произошло в административном здании на Вишневой улице.
В кабинете на втором этаже загорелись личные вещи и мебель. Возгорание распространилось на площади около 15 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Пострадавшие были переданы скорой помощи.
Стоит отметить, что Московское машиностроительное предприятия имени В. В. Чернышева было создано в 1932 году. Оно специализируется на изготовлении двигателей для истребителей. На сегодняшний день предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех» и производит двигатели для самолетов МиГ-29 и МиГ-35.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске.