Три человека пострадали при пожаре на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве

Стоит отметить, что Московское машиностроительное предприятия имени В. В. Чернышева было создано в 1932 году. Оно специализируется на изготовлении двигателей для истребителей. На сегодняшний день предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех» и производит двигатели для самолетов МиГ-29 и МиГ-35.