Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Убившая своего сына школьница из Великобритании предстала пред судом через четыре года после случившегося

Происшествия
Убившая своего сына школьница из Великобритании предстала пред судом через четыре года после случившегося

Перед судом в Британии предстала девушка, которая убила своего новорожденного сына и засунула труп в мусорный мешок. На момент совершения преступления британке было 15 лет, сообщает Daily Mail.

События, которые сейчас рассматривает суд присяжных, произошли в 2019 году. Как считает обвинение, школьница родила ребенка в своей гостиной одна, хотя все члены семьи, включая брата и родителей, находились дома. Своего брата девушка попросила не входить в комнату, сказав, что она плохо себя чувствует. Никто из родственников девушки не знал о ее беременности.

Родив мальчика, которого медицинские эксперты описали как «доношенного или почти доношенного», она нанесла ему черепно-мозговую травму, ударив в голову несколько раз. Спустя пару часов молодая мать обнаружила, что младенец все еще жив. Чтобы ребенок не смог дышать, девушка засунула ему два куска ваты в рот и горло.

«Первый кусок, попавший внутрь, был вдавлен так глубоко, что его обнаружили только при вскрытии шеи», — рассказал прокурор Джонас Хэнкин.

После этого школьница засунула тело мертвого сына в мусорный мешок и оставила на лестнице. Утром она попросила брата выбросить мешок в ведро для отходов. Труп младенца обнаружила мать подростка, когда забрала пакет у сына и решила проверить, что находится внутри. Женщина в ужасе вызвала медиков.

Спустя четыре года разбирательств суд присяжных заслушал дело об убийстве новорожденного Стэнли Майо. Ожидается, что слушания дела продлятся шесть недель.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка супругов из Ростова-на-Дону заключили под стражу.
великобритания убийство убийство младенца подросток суд
Военкоры ФАН