Убившая своего сына школьница из Великобритании предстала пред судом через четыре года после случившегося

События, которые сейчас рассматривает суд присяжных, произошли в 2019 году. Как считает обвинение, школьница родила ребенка в своей гостиной одна, хотя все члены семьи, включая брата и родителей, находились дома. Своего брата девушка попросила не входить в комнату, сказав, что она плохо себя чувствует. Никто из родственников девушки не знал о ее беременности.