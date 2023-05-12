Убившая своего сына школьница из Великобритании предстала пред судом через четыре года после случившегося

Перед судом в Британии предстала девушка, которая убила своего новорожденного сына и засунула труп в мусорный мешок. На момент совершения преступления британке было 15 лет, сообщает Daily Mail.
События, которые сейчас рассматривает суд присяжных, произошли в 2019 году. Как считает обвинение, школьница родила ребенка в своей гостиной одна, хотя все члены семьи, включая брата и родителей, находились дома. Своего брата девушка попросила не входить в комнату, сказав, что она плохо себя чувствует. Никто из родственников девушки не знал о ее беременности.
Родив мальчика, которого медицинские эксперты описали как «доношенного или почти доношенного», она нанесла ему черепно-мозговую травму, ударив в голову несколько раз. Спустя пару часов молодая мать обнаружила, что младенец все еще жив. Чтобы ребенок не смог дышать, девушка засунула ему два куска ваты в рот и горло.
«Первый кусок, попавший внутрь, был вдавлен так глубоко, что его обнаружили только при вскрытии шеи», — рассказал прокурор Джонас Хэнкин.
После этого школьница засунула тело мертвого сына в мусорный мешок и оставила на лестнице. Утром она попросила брата выбросить мешок в ведро для отходов. Труп младенца обнаружила мать подростка, когда забрала пакет у сына и решила проверить, что находится внутри. Женщина в ужасе вызвала медиков.
Спустя четыре года разбирательств суд присяжных заслушал дело об убийстве новорожденного Стэнли Майо. Ожидается, что слушания дела продлятся шесть недель.
Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка супругов из Ростова-на-Дону заключили под стражу.