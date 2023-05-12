«Опустошенная территория»: Постпред Крыма Георгий Мурадов о поставке Великобританией оружия на Украину

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал информацию о том, что Великобритания собирается отправить Украине дальнобойные ракеты дальностью до 300 км.
По словам Мурадова, это решение, также, как и поставка Киеву снарядов с обедненным ураном ранее, является худшим, которое мог принять Лондон. Таким образом Великобритания приближает тот день, когда она сама превратится в «опустошенную территорию», приводит слова Мурадова «РИА новости». Он также отметил, что британцы, которые принимают подобные решения, лишены инстинкта самосохранения.
Ранее RT сообщало, что депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости дать Украине соответствующий ответ в том случае, если она применит дальнобойные ракеты. По словам Шеремета, таким ответом должны стать массированные ракетные удары или применение тактического оружия.