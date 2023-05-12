По словам Мурадова, это решение, также, как и поставка Киеву снарядов с обедненным ураном ранее, является худшим, которое мог принять Лондон. Таким образом Великобритания приближает тот день, когда она сама превратится в «опустошенную территорию», приводит слова Мурадова «РИА новости». Он также отметил, что британцы, которые принимают подобные решения, лишены инстинкта самосохранения.