Россиянам рассказали правильный способ накопления финансовой подушки

Охорзин добавил, что накопление финансовой подушки возможно даже при ежемесячном откладывании определенной суммы на накопительный счет. При любом уровне дохода можно начать копить средства, подчеркнул эксперт. Также он сказал, что не менее важным является тренировка финансовой ответственности.