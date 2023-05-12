Россиянам рассказали правильный способ накопления финансовой подушки

Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин сообщил, что почувствовать финансовую безопасность поможет ежемесячное откладывание денег — 5-10% от дохода. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы почувствуете себя куда в большей финансовой безопасности, когда отложите даже только 1-3 месячных дохода», — прокомментировал эксперт.
Охорзин добавил, что накопление финансовой подушки возможно даже при ежемесячном откладывании определенной суммы на накопительный счет. При любом уровне дохода можно начать копить средства, подчеркнул эксперт. Также он сказал, что не менее важным является тренировка финансовой ответственности.
Эксперт перечислил основные правила, которых нужно придерживаться. Во-первых, нужно рационализировать бюджет — подсчитать все обязательные расходы и платежи: коммунальные платежи, продукты, кредиты, бензин, учесть неожиданные траты и подарки родным. Во-вторых, стоит проанализировать свои траты — частичный или полный отказ от некоторых покупок. Например, ежедневное приобретение чашки кофе, которая обходится около 120 рублей.
Также Охорзин посоветовал не забывать ставить цели перед тем, как откладывать средства.
«Просто копить «на черный день» - не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу», — рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что каждый россиянин в этом году сократил свои расходы на 30%.