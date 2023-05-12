Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал об аресте главнокомандующих ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о причине прекращения существования вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Матвийчука, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вероятнее всего, были арестованы приближенными президента Украины Владимира Зеленского за неповиновение приказам последнего.
В связи с этим сейчас подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции остались без командования. По словам, Матвийчука, они не смогут просуществовать долго без координации своих действий, информирует URA.RU.
Ранее RT сообщало, что украинский политик Олег Соскин предположил, что Залужный в последнее время все чаще испытывает разногласия с Зеленским. По словам Соскина, именно это является причиной, почему Залужный отказался от заседания Военного комитета НАТО.