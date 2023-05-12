Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Курортном районе Санкт-Петербурга

В Курортном районе Петербурга погиб мужчина при пожаре в частном доме. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала «78».
В половине второго ночи дежурному поступила заявка о возгорании в частном доме в Курортном районе. Звонившие сообщили, что на участке загорелся дом площадью 72 кв. м и мансарда. Через час 20 спасателей ликвидировали открытый огонь.
Позднее стало известно, что при пожаре пострадала семья. В огне погиб сын родителей, проживающих по этому адресу.
О причинах возгорания отец ничего сказать не смог. Он был шокирован произошедшим, лишь отметив, что все произошло слишком быстро. Причины возгорания в настоящий момент уточняются.
Ранее сообщалось, что после пожара в бытовках в Балашихе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.