Секс втроем: Порноактриса Джессика Стоядинович заявила о методах решения недопонимания в отношениях

Порноактриса Джессика Стоядинович рассказала о том, как действовать партнерам в случае, если они не готовы к сексу втроем, но их избранник настаивает на этом.
По словам Стоядинович, если один из партнеров не готов к сексу втроем, но часто слышит подобные предложения от избранника, то в первую очередь ему нужно поговорить с ним и понять мотивы такого предложения. Порноактриса считает, что такие решения нужно многократно обсуждать и понимать желания друг друга, однако не переступать через себя в попытках угодить партнеру. Таким образом, если партнер чувствует, что не готов к таким экспериментам, он должен прямо сказать об этом и отстаивать свои границы, информирует Slate.
Ранее РИАМО сообщало, что врач-психотерапевт Диана Генварская рассказала о причине увеличения сексуальной активности весной. По словам Генварской, человеческие гормоны крайне чувствительны к изменениям продолжительности светового дня, поэтому при его увеличении весной сексуальная активность повышается, так как активизируются многие гормоны.