Секс втроем: Порноактриса Джессика Стоядинович заявила о методах решения недопонимания в отношениях

По словам Стоядинович, если один из партнеров не готов к сексу втроем, но часто слышит подобные предложения от избранника, то в первую очередь ему нужно поговорить с ним и понять мотивы такого предложения. Порноактриса считает, что такие решения нужно многократно обсуждать и понимать желания друг друга, однако не переступать через себя в попытках угодить партнеру. Таким образом, если партнер чувствует, что не готов к таким экспериментам, он должен прямо сказать об этом и отстаивать свои границы, информирует Slate.