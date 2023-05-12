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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года

Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

В апреле обе палаты парламента Белоруссии поддержали ратификацию соглашения.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Программа предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, а также проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения.

Ранее Белоруссия утвердила соглашение с Россией о единой промышленной политике.
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