Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
В апреле обе палаты парламента Белоруссии поддержали ратификацию соглашения.
«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в Минске 23 сентября 2022 года», — говорится в документе.
Программа предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и России, а также проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения.
Ранее Белоруссия утвердила соглашение с Россией о единой промышленной политике.