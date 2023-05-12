УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Турции из-за страха массовых беспорядков

Британское издание Daily Mail сообщило о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула (Турция) в Лиссабон (Португалия). Подобное решение примут, если после турецких выборов начнутся массовые беспорядки.
В середине мая в Турции состоятся выборы президента, где главными кандидатами являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В связи с этим УЕФА опасается, что после выборов в стране начнутся массовые беспорядки, которые затронут предстоящие матчи финала Лиги чемпионов и сорвут его. Поэтому сейчас руководство чемпионата рассматривает возможность переноса финала в Лиссабон, информирует Daily Mail.
Ранее РИАМО сообщало, что УЕФА оштрафовала Украинскую ассоциацию мини-футбола после матча с российской командой, где украинцы неоднократно оскорбляли русских игроков. Сумма штрафа составила 20 тысяч евро (1 млн 600 тысяч рублей).