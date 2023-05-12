Подруги избитой актрисы Марины Гридасовой поделились версией ее пропажи

В Петербурге на территории Апраксиного двора недавно нашли избитой и без сознания актрису Марину Гридасову. Подруги рассказали вероятную версию случившегося инцидента. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Вероятно, ее могли затащить на Апрашку и там избить. Она живет напротив Сенного рынка, это все рядом», — предположили близкие Гридасовой, отметив, что она не ходит за покупками на рынках, а приобретает все в магазинах.
Сейчас Гридасова находится в реанимации. У актрисы сотрясение мозга, а также сломана челюсть, она еле слышно говорит. Через 2-3 дня врачи планируют перевести Гридасову в обычную палату.
Ранее сообщалось, актрису Марину Гридасову нашли во дворе ее дома на набережной Фонтанки в Петербурге. Соседи рассказали о ее пропаже.