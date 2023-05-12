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Российские банки ожидают рекордных показателей на рынке автокредитования в этом году

Экономика
Российские банки ожидают рекордных показателей на рынке автокредитования в этом году

Рынок автокредитов в России в этом году может побить все рекорды. Портфель новых ссуд, по ожиданиям банков, может приблизиться к отметке в один триллион рублей, а по самым оптимистичным прогнозам и преодолеть этот порог, пишет РИА Новости.

«В целом 2023 год станет для рынка автокредитования рекордным. Российские банки выдадут физлицам на покупку транспортных средств более 1,1 триллиона рублей», — поделились своим прогнозом в банке ВТБ.

Если ожидания ВТБ сбудутся, то это будет означать превышение результатов прошедшего года на 60%. При этом показатели 2021 года будут превышены на 4%.

Альфа-банк менее оптимистичен в своем прогнозе, чем ВТБ, но и его сотрудники ожидают приближения к порогу в один триллион рублей при условии стабильного рынка и сохранения текущих трендов.

Ранее сообщалось, что процентные ставки по кредитам на машины в США выросли настолько, что покупка нового автомобиля становится роскошью, доступной только наиболее богатым слоям населения.
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