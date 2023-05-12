Российские банки ожидают рекордных показателей на рынке автокредитования в этом году

Рынок автокредитов в России в этом году может побить все рекорды. Портфель новых ссуд, по ожиданиям банков, может приблизиться к отметке в один триллион рублей, а по самым оптимистичным прогнозам и преодолеть этот порог, пишет РИА Новости.