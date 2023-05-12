CNN: Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман покинет пост этим летом

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оставит свой пост летом этого года, сообщает телекомпания CNN.
Официально об уходе Шерман объявят в ближайшие дни. Информации о том, кто ее заменит на этом посту, пока неизвестно.
Стоит отметить, что Шерман стала первой женщиной, назначенной на этот пост. Она проработала на должности два года.
Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли покидает высочайший офицерский пост в США. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание Wall Street Journal.