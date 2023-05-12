Эксперт Виктория Журавлева объяснила, почему президент США Джо Байден не победит на предстоящих выборах

Сейчас на Байдена, как на кандидата в президенты США, давит два фактора. Первое – это то, что его семья получила от внешних источников более 10 млн долларов в связи с чем в конгрессе страны началось расследование. Второе – Байден пытается избавиться от своего конкурента экс-президента Дональда Трампа, который сейчас является одним из основных кандидатов. Таким образом шансы действующего американского лидера на переизбрание будут снижаться многократно в зависимости от приближающихся выборов, информирует «РИА новости».