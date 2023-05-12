Эксперт Виктория Журавлева объяснила, почему президент США Джо Байден не победит на предстоящих выборах

Эксперт Виктория Журавлева оценила шансы на переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок на фоне информации о том, что он и его семья получили более 10 млн долларов от неизвестных источников за границей.
Сейчас на Байдена, как на кандидата в президенты США, давит два фактора. Первое – это то, что его семья получила от внешних источников более 10 млн долларов в связи с чем в конгрессе страны началось расследование. Второе – Байден пытается избавиться от своего конкурента экс-президента Дональда Трампа, который сейчас является одним из основных кандидатов. Таким образом шансы действующего американского лидера на переизбрание будут снижаться многократно в зависимости от приближающихся выборов, информирует «РИА новости».
Ранее НСН сообщал, что союзники Байдена по демократической партии, лидером которой он является, опасаются, что нынешний президент окажется не способен вести достойную конкуренцию и оправдать ожидания избирателей на предстоящих выборах 2024 года.