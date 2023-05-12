В Сети обеспокоены решением Великобритании отправить Украине дальнобойные ракеты

Граждан Великобритании поразило решение премьер-министра страны Риши Сунака об отправке на Украину ракет большой дальности до 300 километров.
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на решение Сунака о спонсировании Киева дальнобойными ракетами крайне негативно. Многие комментаторы интернет-издания сошлись во мнении, что это решение опрометчиво и безрассудно и подобные заявления могут привести Великобританию к открытому конфликту с Россией.
Ранее НСН сообщал, что Международный фонд поддержки Украины, куда входят страны Северной Европы, опубликовал на своем официальном сайте заявление. В нем сообщалось, что Великобритания призывает своих союзников принять решение о поставке Киеву дальнобойных ракет. На размышления Лондон дал государствам три дня и ответ оказался положительным.