В Сети обеспокоены решением Великобритании отправить Украине дальнобойные ракеты

Ранее НСН сообщал, что Международный фонд поддержки Украины, куда входят страны Северной Европы, опубликовал на своем официальном сайте заявление. В нем сообщалось, что Великобритания призывает своих союзников принять решение о поставке Киеву дальнобойных ракет. На размышления Лондон дал государствам три дня и ответ оказался положительным.