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В Сети обеспокоены решением Великобритании отправить Украине дальнобойные ракеты

Общество
В Сети обеспокоены решением Великобритании отправить Украине дальнобойные ракеты

Граждан Великобритании поразило решение премьер-министра страны Риши Сунака об отправке на Украину ракет большой дальности до 300 километров.

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на решение Сунака о спонсировании Киева дальнобойными ракетами крайне негативно. Многие комментаторы интернет-издания сошлись во мнении, что это решение опрометчиво и безрассудно и подобные заявления могут привести Великобританию к открытому конфликту с Россией.

Ранее НСН сообщал, что Международный фонд поддержки Украины, куда входят страны Северной Европы, опубликовал на своем официальном сайте заявление. В нем сообщалось, что Великобритания призывает своих союзников принять решение о поставке Киеву дальнобойных ракет. На размышления Лондон дал государствам три дня и ответ оказался положительным.
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