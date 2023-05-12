Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Из-за паводка в Иркутской области подтопило 134 жилых дома

Происшествия
Из-за паводка в Иркутской области подтопило 134 жилых дома

Около 134 домов подтопило в Иркутской области, сообщил мэр муниципального образования Сергей Чонский. Глава района рассказал, что в настоящее время созданы специальные комиссии.

В селах Токма и Подволошино комиссии уже начали работу. В местах, где есть возможность подобраться к домам, проводится обследование пострадавших от паводка строений.

«В Преображенке из-за заторов от дома до дома дойти очень сложно, как только вода пройдет, будем проводить подворовые обходы, обследовать жилье, уточнять степень ущерба», — сообщил Чонский.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в Преображенке в 109 затопленных домах проживают 215 человек. В Катангском районе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких регионов России эвакуируют на лодках из-за паводка.
потоп иркутская область талые воды
Военкоры ФАН