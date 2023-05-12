Диетолог Солнцева рассказала, как снизить вред от перекусов

Если соблюдать определенные правила, можно не только снизить вред от перекусов, но и принести пользу своему организму. Терапевт-диетолог Татьяна Солнцева рассказала о том, как нужно «правильно перекусывать».
По словам эксперта, нельзя есть на ходу — это может нарушить процесс нормального пищеварения. Если есть такая возможность, стоит остановиться и найти подходящее место, где можно присесть и перекусить. Так еда легче и лучше усвоится.
Важно следить и за размерами порции — перекус не должен быть слишком калорийным, но его должно быть достаточно, чтобы насытить организм до следующего приема пищи. Можно ограничиться перекусом в 150-250 ккал.
Солнцева перечислила и продукты, наиболее подходящие для правильного перекуса. По ее словам, они должны содержать много клетчатки и белка, чтобы избавить от чувства голода до основного приема пищи. Подойдут и салат с курицей и зеленью, яблоко или банан с орехами, а также порция натурального йогурта.
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