Диетолог Солнцева рассказала, как снизить вред от перекусов

Солнцева перечислила и продукты, наиболее подходящие для правильного перекуса. По ее словам, они должны содержать много клетчатки и белка, чтобы избавить от чувства голода до основного приема пищи. Подойдут и салат с курицей и зеленью, яблоко или банан с орехами, а также порция натурального йогурта.