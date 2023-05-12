Юрист Сергей Степашин заявил о тысячах писем с жалобами на русофобию за границей от граждан России

Начиная с первого полугодия 2022 года в АЮР поступило более одной тысячи писем с обращением о дискриминации на фоне русофобии. Многие граждане России, которые мигрировали за границу, не раз сталкивались с осуждением и публичными издевательствами со стороны местного населения таких стран, как Испания, Франция, Германия и Польша.