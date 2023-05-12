Американский конгрессмен Джордж Сантос признался в краже вещей из бразильского магазина

Американского конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса в США арестовали по нескольким обвинениям — в незаконном отмывании денег, мошенничестве и даче ложных показаний. Об этом сообщает Washington Post.
В Нью-Йорке в среду, 10 мая, прошло судебное заседание Джорджа Сантоса, в котором он заявил о невиновности по 13 пунктам обвинения. Конгрессмен признался в краже из бразильского магазина. Суд дал американскому политику 30 дней для выплаты штрафа на сумму 2000 долларов и 2800 долларов пострадавшей стороне.
Политика освободили под залог за сумму в 500 тысяч долларов. Если суд признает его виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В течение 15 лет длится дело о краже магазина в Бразилии. В 2008 году юный 19-летний Джордж Сантос зашел в магазин и выписал два фальшивых денежных чека на 430 долларов на покупку обуви и одежды.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп прибыл в офис прокурора для дачи показаний по иску на 250 миллионов долларов.