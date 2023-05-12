Врач Михалева рассказала о главных симптомах синдрома хронической усталости

Генетическая предрасположенность, а также различные хронические вирусные инфекции, нарушения в работе иммунной и нейроэндокринной систем и митохондриальная дисфункция, по мнению врача, играет важную роль в развитии недуга усталости.



Врач рассказала, что за этим недугом может скрываться куда более серьезная болезнь. Она говорит о хронической депрессии, тревожном синдроме, психосоциальной дезадаптации и о шизофрении.