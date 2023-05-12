Врач Михалева рассказала о главных симптомах синдрома хронической усталости

Врач Оксана Михалева рассказала об основных «жертвах» синдрома хронической усталости и о наиболее часто встречающихся симптомах. По ее словам, больше всего этому недугу подвергаются женщины — 70%.
Как правило, распознать хроническую усталость можно по постоянному ощущению сонливости, «выжатости» и утомляемости, которые не исчезают даже после продолжительного отдыха. Этот синдром приводит к физической и социальной дееспособности в контексте регулярной деятельности и наличия мотивации, информируют «Известия».
Михалева отметила, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. При этом женщины всех возрастов более подвержены этому заболеванию, составляя 60–85% от всех заболевших.
Генетическая предрасположенность, а также различные хронические вирусные инфекции, нарушения в работе иммунной и нейроэндокринной систем и митохондриальная дисфункция, по мнению врача, играет важную роль в развитии недуга усталости.
Врач рассказала, что за этим недугом может скрываться куда более серьезная болезнь. Она говорит о хронической депрессии, тревожном синдроме, психосоциальной дезадаптации и о шизофрении.
«Поэтому при появлении таких жалоб необходимо пройти обследование. Если вы подозреваете у себя синдром хронической усталости, нужно обратиться к врачу (терапевту в первую очередь). Возможно, понадобятся консультации эндокринолога, инфекциониста, психотерапевта и других специалистов», — советует Михалева.
Ранее РИАМО сообщало, что врач Павел Воробьев отнес к симптомам хронической усталости проблемы со стабильным ритмом сердца и дыханием, а также с нарушением артериального давления. Воробьев отметил, что большинство врачей в России отказываются признавать хроническую усталость заболеванием и не обращают на нее внимание при лечении и осмотре пациентов.