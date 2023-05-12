Диетолог Свиридова рассказала, как преодолеть стресс и усталость

Стресс и постоянную усталость можно преодолеть, если питаться правильно и знать несколько особых секретов. Об этом диетолог Елена Свиридова рассказала изданию Daily News.
Диетолог заявила, что для победы над стрессом необходимо соблюдать режим питания. Крайне не рекомендуется пропускать прием пищи — это может спровоцировать головную боль и понизить настроение и продуктивность.
Вопреки распространенному заблуждению, употреблять много кофе для повышения энергии не стоит. Эксперт не рекомендует пить больше одной чашки этого напитка в день. При этом дополнить рацион можно орехами. Они улучшают работу мозга и повышают настроение.
Еще одно важное условие в борьбе со стрессом и усталостью — ежедневное употребление овощей. Необходимо есть разнообразные огородные культуры, чтобы организм насыщался всем спектром необходимых ему витаминов. Также рекомендуется употреблять цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и полезные жиры.
Ранее сообщалось, что специалисты раскрыли обман, касающийся набора веса, вреда жиров и «неполноценности» растительного белка.