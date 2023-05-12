В новосибирском аэропорту Толмачево 12 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана

Утром 12 мая Новосибирск окутал густой туман. Из-за плохой видимости в аэропорту Толмачево не смогли приземлиться 12 самолетов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
В Новосибирск не прибыли рейсы из Москвы, Барнаула, Сочи, Волгограда, Сургута, Иркутска и Красноярска. В пресс-службе аэропорта уточнили, что часть самолетов совершили посадки в соседних городах и ждут нормализации погоды.
Ранее Минэкономразвития рекомендовал туристам воздержаться от поездок в зону извержения вулкана Шивелуч.