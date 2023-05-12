В новосибирском аэропорту Толмачево 12 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана

В Новосибирск не прибыли рейсы из Москвы, Барнаула, Сочи, Волгограда, Сургута, Иркутска и Красноярска. В пресс-службе аэропорта уточнили, что часть самолетов совершили посадки в соседних городах и ждут нормализации погоды.