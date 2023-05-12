«Путин — красавчик!»: Швейцарец похвалил лидера России и рекомендовал украинцам возвращаться к Зеленскому

На кадрах видно, как житель Швейцарии в беседе с украинцами говорит им, чтобы они возвращались домой. Мужчина, услышав фамилию Зеленского, и покрутил палец у виска. В ответ на притворное непонимание украинцев швейцарец ответил кратко: «Путин — красавчик!»