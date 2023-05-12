«Путин — красавчик!»: Швейцарец похвалил лидера России и рекомендовал украинцам возвращаться к Зеленскому

Гражданин Швейцарии посоветовал беженцам с Украины вернуться домой и обратить внимание на психическое здоровье украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео распространили в Telegram-каналах.
На кадрах видно, как житель Швейцарии в беседе с украинцами говорит им, чтобы они возвращались домой. Мужчина, услышав фамилию Зеленского, и покрутил палец у виска. В ответ на притворное непонимание украинцев швейцарец ответил кратко: «Путин — красавчик!»
Ранее немцев возмутили слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о президенте РФ Владимире Путине.