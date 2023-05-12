В России заработает новый маркетплейс Brandly

Ассортимент нового маркетплейса Brandly будет самым разнообразным: от обуви и одежды до бытовой техники и телефонов. По словам представителей Inventive Retail Group, доставка товара составит от двух до четырех недель, однако в дальнейшем, после некоторого времени успешной работы, этот срок планируется сократить до одной недели, информирует «360». Также отмечается, что качество товара будет неоднократно проверяться, а клиентам будет предоставлена гарантия.