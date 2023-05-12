Противопожарный режим ввели еще в четырех регионах Красноярского края

Сотрудник спасательной службы рассказал, что готовить пищу на открытом огне в безветренную погоду можно при соблюдении определенных условий. Необходимо установить мангал на расстоянии не менее пяти метров от сооружений и зданий и отчисть пространство вокруг места готовки в радиусе не менее двух метров.