Противопожарный режим ввели еще в четырех регионах Красноярского края

Особый противопожарный режим ввели с 12 мая в Абанском, Дзержинском, Нижнеингашском и Тасеевском районах Красноярского каря. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Введен особый противопожарный режим. Он запрещает свободное посещение лесов и разведение костров, сжигание травы и мусора на всех видах земельных участков», — объяснил замглавы отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по региону Алексей Муравьев.
Сотрудник спасательной службы рассказал, что готовить пищу на открытом огне в безветренную погоду можно при соблюдении определенных условий. Необходимо установить мангал на расстоянии не менее пяти метров от сооружений и зданий и отчисть пространство вокруг места готовки в радиусе не менее двух метров.
В ведомстве рассказали и про штрафы в случае нарушения противопожарного режима: для граждан он составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30, до 60 тысяч рублей, 400-800 тысяч рублей для юридических лиц.
Ранее сообщалось, что администрация Красноярска ввела с 5 мая особый противопожарный режим.