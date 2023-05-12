Каждый россиянин в этом году сократил свои расходы на 30%

Россияне в этом году стали тратить меньше — их расходы сократились на 30% При этом число экономящих людей уменьшилось на 5%, по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру».
«Экономить на расходах в этом году стали 75% россиян. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%», — сказано в исследовании.
Россияне стали экономить на посещении кафе и ресторанов (13%), на отпускных поездках (12%), на продуктах (9%), салонах красоты (8%) и алкоголе (5%).На всем стараются экономить 41% жителей России.
Основной причиной бережливости назван рост цен. Часть опрошенных респондентов сказали, что стараются накопить деньги, у 12% жителей России проблемы с зарплатой, а у 2% — с работой.
Ранее сообщалось, что Россия впервые за девять лет вернулась в десятку крупнейших экономик мира.