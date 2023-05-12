В Китае создали устройство для сближения людей на расстоянии с помощью запаха

Городской университет Гонконга рассказал о создании специальной маски для виртуальной реальности, которая способна передавать запахи из симуляции.
Ученые Городского университета Гонконга разработали два специальных устройства, которые должны помочь пользователям чувствовать запахи в виртуальной симуляции. Одно из устройств представляет собой небольшой пластырь, который может передавать два запаха и клеится над верхней губой.
Второе – маска из специальной сетки. Она может передавать до девяти запахов.
Оба приспособления работают благодаря парафину и жидким духам, которые нагреваются при определенных сигналах и передают аромат. Создатели отмечают, что это устройство может передавать даже запах человека, что позволит людям на расстоянии быть ближе к друг другу, информирует Planet Today.
Ранее сообщалось, что разработчики из России смогли разработать очки смешанной реальности. Их особенность заключается в том, что они позволяют управлять происходящим в симуляции с помощью движения пальцев рук.