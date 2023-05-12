Россияне за майские праздники купили водки на четверть меньше, чем в прошлом году

На майские праздники в РФ сократился спрос на алкогольную продукцию. Об этом свидетельствует отчет системы сервисов «Контур.Маркет». Аналитики изучили продажи алкоголя в розничных магазинах России.
«Продажи водки, вина и сидра снизились. Например, в майские праздники прошлого года россияне купили на 26% больше бутылок, чем в этом году», — говорится в исследовании.
Отмечается, что самым популярным напитком в майские праздники стало пиво. Этот напиток, в отличие от водки, покупали чаще. А выручка от его продажи выросла на 10%.
Как рассказала аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина, одной из причин такой динамики стал рост цены за бутылку. К примеру, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за одну емкость выросла на 26%. По словам Жигалиной, продажи пива всегда увеличиваются в выходные дни на 30%.
«В этом году выходных было больше в связи с празднованием 1 мая и 9 мая, однако заметного роста продаж не было. По другим алкогольным напиткам динамика и вовсе отрицательная», — заключила Жигалина.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ поддержат инициативу Минздрава об ужесточении правил продажи алкоголя.