Россияне за майские праздники купили водки на четверть меньше, чем в прошлом году

Как рассказала аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина, одной из причин такой динамики стал рост цены за бутылку. К примеру, сидр показал самое сильное падение продаж, при этом цена за одну емкость выросла на 26%. По словам Жигалиной, продажи пива всегда увеличиваются в выходные дни на 30%.