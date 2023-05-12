В Турции в результате массового ДТП погибли семь человек

Примерно девять автомобилей столкнулись в районе Позанты в провинции Адана в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV. В результате инцидента погибли семь человек.
По предварительной информации, в результате дорожного происшествия в Турции семь человек погибли, и столько же человек получили различные травмы. Около девяти автомобилей получили повреждения.
Пожарные первыми прибыли на место дорожной аварии. Они приехали изначально для того, чтобы потушить загоревшийся грузовик, находящийся неподалеку от места ДТП. Позже к ним подключились сотрудники правоохранительных органов, врачи и спасатели.
Родственник одного из пострадавшего решил угнать машину скорой помощи. Полицейским удалось остановить человека в километре от аварии. Несмотря на произошедший случай, раненых удалось доставить в больницы для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус с польскими номерами столкнулся с грузовиком на востоке ФРГ. В результате аварии пострадали по меньшей мере 52 человека.