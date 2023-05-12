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Экономист Владислав Антонов назвал причину снижения доллара до 70 рублей в ближайшее время

Экономика
Экономист Владислав Антонов назвал причину снижения доллара до 70 рублей в ближайшее время

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил о возможной причине укрепления рубля на экономической арене.

По мнению Антонова, многие импортеры, сотрудничающие с Россией, начали отдавать предпочтение рублю, а не доллару, чем вызвали ослабление последнего. Он также отметил, что сейчас российская валюта демонстрирует рост в связи со своевременной адаптацией к происходящему в экономике — оперативно восстанавливается, информирует LIFE.

Антонов добавил, что текущая ситуация с госдолгом США может повлиять на доллар крайне негативным образом, так как в случае с превышением потолка государственного долга национальная валюта Соединенных Штатов стремительно опустится. Если сейчас доллар стоит 76 рублей, то после взлета американского госдолга может опуститься до 70 и ниже.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США до сих пор не смогли договориться о методах исправления ситуации в связи с растущим госдолгом страны. На данный момент у Вашингтона осталось менее двух недель, чтобы решить эту проблему.
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