Экономист Владислав Антонов назвал причину снижения доллара до 70 рублей в ближайшее время

Антонов добавил, что текущая ситуация с госдолгом США может повлиять на доллар крайне негативным образом, так как в случае с превышением потолка государственного долга национальная валюта Соединенных Штатов стремительно опустится. Если сейчас доллар стоит 76 рублей, то после взлета американского госдолга может опуститься до 70 и ниже.