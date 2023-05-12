В Казахстане сообщили о последствиях антироссийских санкций

Зампред Нацбанка отметил, что Казахстан не наращивает объемы импорта товаров за счет торговли с Россией. Экспорт сырьевых товаров сокращается, страна старается не развивать экономические отношения с РФ, чтобы не поспасть под вторичные санкции.