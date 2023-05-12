В Казахстане сообщили о последствиях антироссийских санкций

Руководство РК старается избежать роли инструмента для обхода санкций в двухсторонних экономических отношениях с Россией. При этом у Казахстана все равно возникают проблемы, приводит казахстанское издание Orda.kz заявление зампред Национального банка Акылжан Баймагамбетов.
Зампред Нацбанка отметил, что Казахстан не наращивает объемы импорта товаров за счет торговли с Россией. Экспорт сырьевых товаров сокращается, страна старается не развивать экономические отношения с РФ, чтобы не поспасть под вторичные санкции.
«Санкции в отношении России для нас также создают проблемы. Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — заявил Баймагамбетов.
Он отметил, что государство старается нести нейтральную позицию во взаимоотношениях с Россией. Казахстан избегает роль орудия для обхода европейских и американских флагов.
Ранее холдинг «Газпром» опроверг информацию об особой цене на российский газ для Казахстана.