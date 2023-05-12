Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 мая

В Москве и в Московской области в пятницу, 12 мая, в некоторых местах возможны осадки, облачная погода с прояснениями и до +21 градусов тепла. Об этом сообщает на сайте Гидрометцентра России.
В Москве днем погода ожидается теплая — от +19 до +21 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до +7.
Днем в Московской области термометр будет показывать +17-22 градусов Цельсия. Температура воздуха ночью снизиться до +4.
В этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм. ртутного столба.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр пообещал жителям Москвы долгожданное потепление. Стоит отметить, что до майских праздниках во многих регионах России было очень холодно, из-за чего в столице и МО вновь включали отопление.