The Spectator: США не смогли добиться капитуляции России, потому что переоценили себя

Однако многие страны отказались вводить санкции против Москвы и российских олигархов, так как это было бы для них априори не выгодно. Неподготовленность Запада к такому решению ряда государств и завышенное мнение о результатах своих действий разрушили план стран-инициаторов этой «санкционной войны» о капитуляции России, информирует The Spectator.