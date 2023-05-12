The Spectator: США не смогли добиться капитуляции России, потому что переоценили себя

Британское издание The Spectator рассказало, почему план западных стран о капитуляции России не смог быть реализован. По мнению журналистов, Запад не был готов к тому, что многие страны не поддержат вводимые против РФ ограничения.
Коллективный Запад начал воевать с Россией с помощью санкций в ожидании того, что остальные страны также присоединяться к этому. Тогда изоляция Москвы от остального мира заставила бы Россию капитулировать и обеспечила бы победу США и других западных стран.
Однако многие страны отказались вводить санкции против Москвы и российских олигархов, так как это было бы для них априори не выгодно. Неподготовленность Запада к такому решению ряда государств и завышенное мнение о результатах своих действий разрушили план стран-инициаторов этой «санкционной войны» о капитуляции России, информирует The Spectator.
Ранее сообщалось, что политолог Артур Атаев высказал беспокойство по поводу антироссийских санкций, которые продемонстрировали свою бесполезность в борьбе против России. По словам политолога, когда Запад поймет, что используемые им санкции бесполезны, он начнет использовать нелегитимные методы давления на Москву.