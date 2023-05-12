МИД Китая намерен защищать свои связи с Россией из-за потенциального ввода санкций Евросоюза

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган обратился к представителям Евросоюза. Он предостерег ЕС о том, что любое покушение на связь Китая и России будет встречено соответствующим ответом.
Китай и Россия являются важными друг для друга партнерами, как в политическом, так и в экономическом плане. Поэтому любое наложение санкций на китайские компании отразится на экономическом отношении Москвы и Пекина. В таком случае КНР будет обязан дать соответствующий ответ на подобные действия со стороны ЕС по отношению к экономике страны, заявил Цинь Ган.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения санкций на китайские компании, которые осуществляют те или иные поставки в Россию. В частности, речь идет о тех предприятиях, чьи товары могут использованы на территории РФ в качестве сырья для изготовления оружия.