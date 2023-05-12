Стало известно, кто станет новым генеральным директором Twitter

Ранее сообщалось, что Маск заявил о назначении нового генерального директора в связи с тем, что он покидает свой пост по неназванным причинам. Он сообщил, что новое руководство преступит к работе через шесть недель. Также он уточнил, что до этой должности новый руководитель занимался надзором за интернет-продуктом и программным обеспечением. Однако, несмотря на такую подробную информацию, Маск отказался называть имя своего преемника.