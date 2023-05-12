Жителей нескольких регионов России эвакуируют на лодках из-за паводка

Жители сразу нескольких регионов России оказались в окружении паводка. Водой затопило Кузбасс, Якутию, Бурятию и Кемеровскую область.
На Кузбассе жителей деревень эвакуируют на лодках из-за большой воды.
В Якутии затопило тоже несколько поселков, а в самой столице региона назревает экологическая катастрофа. На окраине города вода зашла в жилые дома. Сильный поток заливает постройки, размывает дороги и мосты.
Не лучшим образом обстоит ситуация в Бурятии. Там из-за огромного количества воды оказались отрезаны несколько поселков.
От весеннего паводка жители пострадали и в Кемеровской области. Спасателям приходится на лодках вывозить жителей, чьи дома затопило.
Такая ситуация повторяется не первый год. Люди из отдаленных городов и поселков просят представителей власти обратить внимание на проблему.
Ранее сообщалось, что более тысячи приусадебных участков были затоплены из-за паводков.