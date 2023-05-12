В США заявили о победе российского президента Владимира Путина над НАТО. Демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в социальных сетях выступил с критикой Североатлантического альянса.
«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО», — написал демократ.
Политик добавил, что руководство США ежедневно нарушает нормы международного права, в то время как российский лидер действует в рамках закона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки обязаны вывезти военных и все свое вооружение из Европы и Азии.
Ранее политик заявил, что столица США «полна невежественных, диких, неоконсервативных военных преступников».